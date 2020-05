Asti, sbarca sul web il progetto di educazione alimentare “ImMENSAmente BUONA”

Il progetto di educazione alimentare “ImMENSAmente BUONA”, promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Città di Asti, in collaborazione con Fab – Fondo Assistenza e Benessere e con Lions Club Asti Host sbarca sul web.

“ImMENSAmente BUONA”, progetto dedicato alle scuole riguardante la corretta alimentazione e il ben-essere a 360 gradi, nasce con l’obiettivo, fin dai primi incontri, di non lasciare fuori nessuno, coinvolgendo il maggior numero possibile di partecipanti per arrivare a parlare di benessere e alimentazione, con linguaggi diversi, al mondo della scuola.

Dopo due seminari dedicati ad insegnanti e genitori e svoltisi negli scorsi mesi di dicembre e di febbraio, e due incontri di focus specifici per i docenti, nel mese di marzo/aprile era giunta l’ora di arrivare agli studenti, con gli incontri delle psicologhe e delle nutrizioniste in classe.

Questo, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, non è stato possibile, ma se il nostro progetto non può andare in classe, sbarca ora direttamente sul web, per continuare a dare spunti didattici, consigli e stimoli, entrando direttamente nelle case dei nostri studenti.

L’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla, che introduce il video, ha voluto fortemente che il progetto continuasse, se pur virtualmente, per non perdere tutto il lavoro costruito insieme ad insegnanti e genitori durante questo anno scolastico e per dare un ulteriore strumento e spunto per la didattica a distanza.

Le psicologhe Silvia Cussotto e Emiliana Amerio, attraverso il video forniscono nuovi spunti sull’educazione alimentare e gli stili di vita sani, per imparare a nutrire bene il corpo con una sana alimentazione ma anche la mente con i sensi e le esperienze che ogni giorno si fanno a tavola.

Questo nuovo video si può trovare nella sezione “Servizi Educativi scuola e famiglie” del Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti al link https://www.youtube.com/watch?v=sw-dzvUt8Lk&feature=youtu.be

Clicca QUI per scaricare la tovaglietta del mangiar sano, con le proprietà di frutta e verdura, che ogni bambino potrà scaricare anche dal sito e colorare. Altre tovagliette, realizzate dagli studenti secondo la loro fantasia con consigli o domande, potranno essere inviate alla mail educazione@comune.asti.it

Il Sindaco Maurizio Rasero sostiene il progetto affermando come la scuola sia l’ambiente privilegiato per attivare con successo iniziative per la promozione del benessere della collettività, sottolineando che istruzione e salute sono tematiche strettamente collegate.

Il video si pone come obiettivi principali ridare spazio alla creatività, all’innovazione e all’accoglienza del nuovo anche a tavola, sperimentare come uscire da modalità schematiche utilizzando un’attività così frequente e importante come l’alimentazione e armonizzare tutti i sensi, il corpo e tutti i cibi.