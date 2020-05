Asti riparte, oggi, sabato 23 maggio, hanno riaperto bar e mercati dopo la chiusura del 12 marzo.

Son passati 72 giorni dalla chiusura, ma, questa mattina, gli astigiani hanno riservato un caloroso bentornato alle numerose attività che hanno riaperto.

Sono stati numerosi infatti i cittadini e le famiglie che si sono recate nei bar del centro per godersi una colazione o un semplice caffè.

di 25 Galleria fotografica Asti riparte: mercati e bar









Lunghe file anche per entrare al mercato sia in piazza Alfieri che in piazza Campo del Palio.

In centro avvistato anche il Sindaco Maurizio Rasero che dal suo profilo Instagram ha commentato, in compagnia del Vicesindaco Marcello Coppo e dell’assessore Bona, la situazione relativa ai mercati di piazza Alfieri e piazza Campo del Palio: “Non mancano le difficoltà essendo la prima volta ma tutto corrisponde alle normative, rispettati i distanziamenti e presenti i dispositivi di protezione individuali. Questa riapertura sembra dare i primi incoraggianti risultati”.