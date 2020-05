Asti, riparte il mercato anche per i generi non alimentari

Domani (sabato) gli operatori del mercato torneranno in piazza Alfieri, Libertà e Campo del Palio, con una sistemazione provvisoria e temporanea legata all’emergenza e con un orario limitato: apertura alle 8 e chiusura entro le 16,30.

Per consentire il rispetto del maggiore distanziamento previsto tra i banchi, sarà utilizzato anche l’anello sotto la Provincia con chiusura della strada al traffico. Saranno cintati e con ingressi contingentati solo i banchi dell’ortofrutta in Campo del Palio, dove saranno spostati anche gli operatori alimentari normalmente su piazza Alfieri. Per l’extra alimentare, invece, i controlli saranno affidati a Polizia municipale e associazioni.

L’apertura di sabato, e non la prossima settimana come ipotizzato in un primo tempo, è il risultato di giornate di confronto tra l’amministrazione comunale e le commissioni mercatali del Mercato Unificato di Asti.

A dare notizia dell’apertura il sindaco Rasero dalle sue pagine social e il vice sindaco Marcello Coppo, notizia diffusa anche dagli operatori e sulle pagine sociale del Mercato Unificato di Asti: “Si riparte con gli acquisti sicuri all’aria aperta. Sabato riapre anche ad Asti il mercato dei non alimentari dopo una sosta forzata di quasi tre mesi. La commissione del Mercato Unificato, a nome dei colleghi, ringrazia il sindaco Rasero, il vice Coppo, il Comandante della Polizia municipale Saracco e l’amministrazione che ci hanno dedicato molto tempo”.