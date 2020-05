Asti, riaperto l’Infopoint turistico di Piazza Alfieri

Sono terminati i lavori di riqualificazione degli uffici dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roerodi piazza Alfieri ad Asti, sotto i portici del palazzo della Provincia. L’Infopoint ha riaperto lunedì con una nuova veste: nuovo logo, nuovi arredi per accogliere turisti e visitatori, nel rispetto dei limiti imposti dalla prevenzione della diffusione del contagio.

A febbraio scorso i locali erano stati chiusi al pubblico, per consentire l’avvio dei lavori di rinnovo e di omologazione della nuova immagine integrata. I servizi di accoglienza, comunicazione e informazioni turistiche erano stati comunque garantiti negli spazi dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) del palazzo municipale di piazza San Secondo.

La rinnovata sede, che è tornata operativa in piazza Alfieri sotto i portici del palazzo della Provincia, è stata dotata di maggiore funzionalità ed è diventata molto più accogliente. Campeggiano i colori del nuovo logo, ‘The Home of BuonVivere’ (La Casa del buon vivere), un pittogramma astratto, che stilizza linee e forme delle colline patrimonio Unesco. Previsti nuovi servizi interattivi per il pubblico, ma che entreranno in funzione quando termineranno le limitazioni anticontagio.

Il nuovo ufficio turistico di piazza Alfieri è aperto tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.

«Ci attendiamo – afferma il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Luigi Barbero – un iniziale aumento del turismo di prossimità. Ripartiamo con nuovo slancio con gli uffici rinnovati da un’immagine unitaria che accomuna gli Infopoint di Asti e Alba. Inoltre – prosegue – stiamo rilevando un buon grado di interesse dai turisti europei, che ricominceranno a viaggiare: molte prenotazioni per l’autunno infatti non sono state cancellate. Ripartiamo con la consapevolezza che stiamo vivendo un periodo complesso, dal quale, insieme, saremo in grado di uscirne».