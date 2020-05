Asti, questa mattina a Palazzo Civico stimati i Palii 2020

Questa mattina a Palazzo Civico, nell’ex Sala Consiliare, ampio salone di circa 120 mq, alla sola presenza del Sindaco Maurizio Rasero, del Vice Segretario Generale Gianluigi Porro, dei tre estimatori: Alberto Bissolino, Mauro Merlo e Domenico Torchio, tutti muniti dei dispositivi di sicurezza individuale, sono stati stimati i Palii 2020 realizzati dal maestro Ottavio Coffano.

Le operazioni della stima si sono svolte anche se in forma ristretta per rispettare la tradizione e per consentire nella giornata di martedì 5 maggio, Festa del Santo Patrono, l’offerta del Palio alla Insigne Collegiata di San Secondo.