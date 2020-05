Asti, quasi 3500 borse consegnate grazie all’iniziativa “Dona la Spesa”

Dopo 7 settimane dall’inizio lavori, il progetto DONA la SPESA del Comune di Asti ha riunito i rappresentanti delle Associazioni che lo stanno realizzando per un confronto più operativo rispetto ai colloqui telefonici, social, whatsapp, Skype, ecc.

La volontà di continuare a lavorare insieme per contrastare la povertà e tentare di dare sempre più, nel limite del possibile, risposte adeguate a tutt,i è emersa nei vari interventi unitamente all’esigenza di recuperare cibo dal rischio di sprechi alimentari purtroppo ancora presenti.

E’ stata anche l’occasione per fare il punto sull’iniziativa che ha visto in queste sette settimane l’accredito di 620 donazioni per un totale di 83.250,00 euro che hanno permesso di consegnare 3482 borse alle 1000 famiglie da aiutare.

Nella foto: Alessandro Raviola e Antonella Billi della Croce Rossa, Beppe Amico, direttore Caritas, Stefania morra, assessore ai LL.PP e al Patrimonio, Caterina Calabrese, Presidente del Dono del Volo, Annamaria Bertello della San Vincenzo, Virginio Oddone, volontario civico presso il Comune, Elisa Pietragalla, Assessore politiche giovanili e Don Rodrigo Limeria, direttore della Pastorale Giovanile.

Sotto il riepilogo delle 7 settimane.