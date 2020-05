Asti, prorogata la validità degli abbonamenti per i bus e i parcheggi a pagamento

A seguito della grave situazione emergenziale sanitaria venutasi a creare per l’epidemia Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Asti, per ridurre le condizioni di disagio sulla vita dei cittadini e su coloro che devono garantire i servizi essenziali alla comunità a seguito delle restrizioni imposte dal governo e allo scopo di ridurre, quanto più possibile, le esigenze di uscire da casa della popolazione, ha disposto la sosta gratuita su tutti gli stalli blu cittadini a partire dal 23 marzo sino al 10 maggio 2020.

Inoltre, data la notevole riduzione della domanda di mobilità della popolazione, nelle stesse date il servizio del Trasporto pubblico locale è stato svolto in modalità ridotta, corrispondente all’esercizio festivo dei periodi normali.

Per tali ragioni, l’Amministrazione Comunale, di concerto con il gestore del Trasporto pubblico locale e della sosta a pagamento, ASP SpA, ha deciso di risarcire i possessori dei titoli di viaggio e di sosta che nel periodi indicati non hanno potuto usufruire dei servizi già pagati, prorogandone la validità per la durata corrispondente.

Pertanto con Delibera di Giunta dell’ 8 maggio è stato stabilito che:

Per gli abbonamenti trasporto pubblico:

– Gli Annuali under25 avranno la proroga della validità di 4 mesi, in relazione al periodo di chiusura delle scuole;

– I Mensili under25 avranno la sostituzione del titolo integro acquistato per i mesi successivi a Febbraio 2020, ultima mensilità sfruttabile per intero;

– Gli Annuali ultra65 avranno la proroga della validità di 2 mesi, in relazione alla durata del periodo di riduzione del servizio;

– I Mensili ultra65 avranno la sostituzione del titolo integro acquistato per mesi successivi a Febbraio 2020;

– I Mensili ATUTTOBUS avranno la proroga della validità, per gli abbonamenti obliterati a Marzo, fino al 31/05/2020;

– Per gli Annuali gratuiti per ISEE è confermata la scadenza naturale sul titolo;

Per i titoli dei parcheggi a pagamento:

– Gli Abbonamenti di qualsiasi tipologia avranno la proroga della validità di 49 giorni, pari esattamente al numero dei giorni per i quali è stato sospeso il pagamento (periodo di gratuità dal 23/3 all’11/05);

– Gli Abbonamenti annuali dei residenti ZTL-ZTM avranno la proroga della validità di mesi 2.