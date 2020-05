Asti, presentati i quattro veicoli elettrici offerti in comodato d’uso dalla Errebi al Comune

Oggi, mercoledì 20 maggio, sono stati consegnati all’Amministrazione Comunale i 4 veicoli elettrici che la Errebi Spa ha offerto in comodato d’uso.

È terminata nei giorni scorsi l’installazione di una colonnina per la ricarica in via Leon Grandi e pertanto il Comune di Asti può “spostarsi” con un’ottica più GREEN.

Le macchine, presentate in piazza San Secondo, sono una Nissan Leaf (vettura berlina), una Nissan NV 200 (furgone), una Renault Zoe e una Renault Twizy.