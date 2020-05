Asti, online il modello per l’installazione o l’ampliamento dei Dehors

A seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 sulle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per sostenere le imprese di pubblico esercizio l’Amministrazione comunale di Asti ha predisposto un nuovo modello “3452 – Comunicazione di nuova installazione temporanea o di ampliamento temporaneo dehors” (tavolini, sedie e ombrelloni purchè funzionali all’attività) esistente presso esercizi di somministrazione alimenti e bevande, saricabile a questo link https://www.pa-online.it/

Marcello Coppo, Vicesindaco con delega al Commercio, dichiara: “Con questa procedura sarà molto più semplice posizionare i dehors in quanto sia per nuove richieste che per ampliamenti, è sufficiente la comunicazione telematica così come indicata nel modulo, senza dover aspettare l’emanazione dell’autorizzazione. Tale procedura è operativa solo dalla giornata di ieri con la pubblicazione del D.L. 34/2019 e quindi in 24ore il Comune ha predisposto il modulo e lo ha caricato online. Siamo dalla parte di chi vuole ripartire”.

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara “Le nostra priorità è quella di far ripartire l’economia e ci stiamo attivando in tutti i modi possibili per ridurre al massimo ogni burocrazia. Le partite iva chiedono di poter lavorare, garantendo la sicurezza e noi siamo al loro fianco”.