Asti, oggi è il giorno del patrono San Secondo

Celebrazione essenziale e ridotta ai minimi termini, in linea con le restrizioni governative, quella dedicata a San Secondo, patrono della Città di Asti.

Oggi, primo martedì di maggio, è infatti il giorno del Santo Patrono, a cui è stato reso omaggio con una preghiera nella cripta della Collegiata a ranghi ristretti, con il Vescovo Marco Prastaro, il sindaco Maurizio Rasero e il parroco di San Secondo, don Giuseppe Gallo.

Nella supplica al nostro Patrono il vescovo Marco ha pregato per la nostra Chiesa, per tutta la comunità astigiana, per i nostri governanti e amministratori, per i malati e per chi si prende cura di loro, per le nostre famiglie, per il mondo del lavoro, per i poveri e i dimenticati e per quelli che stanno vivendo un momento difficile a causa di questa emergenza.