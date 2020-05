Asti, niente Bimbi in Festa per il 2020 ma il Parco del Fontanino rinasce dopo il lockdown

Si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 7 giugno la 16a edizione di “Bimbi in Festa”, la manifestazione dedicata ai bambini organizzata dall’Associazione Via Madre Teresa di Calcutta di Asti, presieduta da Angelo Gragnolati, che ogni anno richiamava tantissime famiglie nel quartiere tra Corso Casale e l’inizio di Valgera. Ovviamente, il destino è comune a tante altre iniziative, ed è stata annullata per l’emergenza coronavirus che ha reso impossibile mantenere l’appuntamento anche per quest’anno. I bambini dovranno attendere il 2021 per il pomeriggio spensierato messo a punto apposta per loro ma nel mentre le attività dell’associazione non si fermano e promettono sorprese quando l’emergenza sarà cessata.

Nel frattempo, dopo il lockdown che ha tenuto tutti i volontari a casa, sono comunque ripresi il 20 maggio i lavori di taglio dell’erba e sistemazione dell’area verde il Fontanino, il parco di 5785 metri quadri, tra via Madre Teresa di Calcutta e strada Valgera, che l’associazione ha creato e gestisce dal 2013 in convenzione con il Comune di Asti, proprietario dell’area.

I volontari si sono rimboccati le maniche per tirare a lucido il parco che grazie alla determinazione di questa associazione è stato recuperato da uno stato di abbandono, regalando una valvola di sfogo agli abitanti del quartiere. Ma per mantenerlo in ottimo stato bisogna darsi da fare, cosa che fanno i volontari che si occupano di tagliare e raccogliere l’erba, bagnare le oltre 50 varietà di piante, raccogliere i rifiuti, intervenire con piccoli lavori di sistemazione su panchine, tavoli e arredi. Per essere all’altezza nel 2019 l’associazione Via Madre Teresa di Calcutta ha comprato un trattorino tagliaerba, un duro colpo per le finanze della piccola associazione, sostenuto in parte con un crowfounding.

“Al Fontanino si sta insieme, si cammina, si riposa, si gioca, si respira il verde” raccontano i volontari, ed anche se quest’anno non potrà ospitare Bimbi in Festa, il Parco del Fontanino rappresenta un bell’esempio di cittadinanza attiva e senso di appartenenza ad una comunità, anche in città, di cui tanto c’è bisogno, ancora di più in questo momento di difficoltà per tutti.