Asti, minaccia di gettarsi dal balcone: salvato dall’intervento dei Carabinieri e Vigili del Fuoco

Momenti di tensione questa notte in Via Testa ad Asti.

Un uomo, un 33enne originario dell’Ecuador, ha minacciato di gettarsi dal balcone della sua abitazione; non sono chiari i motivi del suo gesto, ma dalle prime informazioni risulta che il giovane era in evidente stato di ebbrezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i Vigili del Fuoco, che per sicurezza hanno montato il gonfiabile sotto all’abitazione dell’uomo; nel frattempo i militari dell’arma sono entrati in casa, e sono riusciti a far desistere l’uomo dalle sue intenzioni e farlo trasportare a cura 118 al Pronto Soccorso del Cardinal Massaia.