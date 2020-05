Asti Lido non apre quest’estate: “Con le restrizioni grosse problematiche sia a livello gestionale che sanitario”

In questo periodo in cui si prova a cercare un minimo di normalità, arriva una notizia che non farà piacere a molti astigiani (e non solo): la piscina Asti Lido non aprirà quest’estate.

L’annuncio è di poco fa direttamente sulla pagina facebook ufficiale dell’Asti Lido che motiva anche la mancata riapertura, di seguito il testo integrale:

“La piscina ASTI LIDO nel corso degli ultimi 30 anni ha sempre fornito un servizio di qualità alla propria clientela, grazie all’impegno, alla costanza ed alla collaborazione di tutto lo staff impiegato quotidianamente nella gestione al meglio delle strutture operative.

Al seguito delle normative di contenimento causa COVID-19 sono state imposte severe restrizioni a tutela della salute pubblica e per il contenimento del contagio. Queste restrizioni comporterebbero ad oggi, in funzione della riapertura, grosse problematiche sia a livello gestionale che sanitario.

Essendo pertanto fondamentale, per noi, fornire un servizio di qualità e sicurezza, con enorme rammarico ci troviamo costretti a comunicare che la piscina ASTI LIDO per la stagione 2020 non attiverà gli impianti balneari.

La Direzione e lo Staff augurano a voi tutti una BUONA ESTATE ed un ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA STAGIONE auspicando della vostra massima comprensione.”