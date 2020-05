Asti, l’IC3 “Angela Chiappino” festeggia la “Settimana della Musica a Scuola”

“L’Ic3 “Angela Chiappino” di Asti festeggia la “Settimana della Musica a Scuola” indetta dal Ministero, perché anche a distanza la musica ci tiene uniti e l’arte” – sostiene Serena Schiavinato, insegnante e referente del progetto – “da sempre caratterizza la didattica del nostro istituto ed è una importante risorsa per affrontare anche i momenti più difficili. Come ha affermato Luigi Berlinguer, un cittadino più musicale saprà scegliere le parole da usare, avrà più fiducia in se stesso e nelle capacità creative, e avrà meno paura dell’altro, di chi ci regala la cosa più preziosa che possiede, la propria differenza”.

“Un Grazie speciale va a tutti i musicisti che hanno partecipato con passione a questa iniziativa, con dolci melodie al violino (Chiara Carrer) e al pianoforte (Clarissa Carafa), cantando e disegnando(Marianna bonansone e Maurizio Misceo) e spiegando l’importanza della cultura musicale e del canto (Maria Claudia Bergantin, soprano e insegnante presso l’istituto Verdi di Asti)” – continua l’insegnante – “Inoltre, i bimbi hanno potuto partecipare ad un piccolo concerto virtuale di Simone Barbiero (bassista) con il gruppo “Curly people” e a lezioni ritmiche e di educazione musicale con Alessandra Franco e Vanina Quaranta”.

“Infine, con video appositamente preparati” – conclude Serena Schiavinato – “gli alunni si sono ritrovati a viaggiare tra i pianeti del compositore Holst e gli animali di Saint Saens e a conoscere virtualmente Fabrizio pagliettini (compositore) e Titta Arpe,direttrice del coro delle mani bianche di Chiavari,grazie alla loro canzone “Ma che belle bolle”. Dopo tutto, Come sosteneva il grande Ezio Bosso “la musica,come la vita,si può fare solo insieme”.