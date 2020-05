Asti, le celebrazioni per il patrono San Secondo

Sarà una celebrazione essenziale, in linea con le restrizioni governative, quella che la Diocesi di Asti vivrà per celebrare il suo patrono San Secondo.

Domenica 3 maggio la messa domenicale, a porte chiuse e in diretta streaming sul canale Youtube YouGazzetta (https://www.youtube.com/user/YouGazzetta), verrà celebrata dal vescovo Marco Prastaro nella Collegiata di San Secondo e non come d’abitudine in Cattedrale. La diretta comincerà alle 10.30.

Martedì 5 maggio, giorno del Santo Patrono, alle 11, il Vescovo si raccoglierà in preghiera nella cripta della Collegiata assieme al sindaco Maurizio Rasero e al parroco don Giuseppe Gallo. Una celebrazione che verrà trasmessa sempre sul canale YouGazzetta. Nella supplica al nostro Patrono il vescovo Marco pregherà per la nostra Chiesa, per tutta la comunità astigiana, per i nostri governanti e amministratori, per i malati e per chi si prende cura di loro, per le nostre famiglie, per il mondo del lavoro, per i poveri e i dimenticati e per quelli che stanno vivendo un momento difficile a causa di questa emergenza. Il sindaco accenderà poi il tradizionale cero offerto dall’ordine degli avvocati.