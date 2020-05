Asti, in Piazza Alfieri la protesta delle Partite Ive

Simbolica protesta questa mattina in piazza Alfieri da parte del presidente dell’associazione ATTIVA (Associazione Territoriale Titolare Iva), Raffaele Giuliano, insieme ad alcuni titolari di partite ive.

Tutti indossavano un cartello con le richieste al Governo, in particolare su:

– Lavoro

– Liquidità immediata urgente a fondo perduto

– Condono tombale 2020

– Immediata semplificazione

– Apertura subito per le attività in regola col protocollo di prevenzione e sicurezza

– No accertamenti