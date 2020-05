Asti, furto nella notte all’Istituto Agrario Penna

Brutta sorpresa questa mattina, lunedì 18 maggio, per l’Istituto Agrario Penna di Asti.

Nella notte infatti si è verificato il furto di alcuni pc e di nuovi televisori che erano da mettere nelle aule.

Ad accorgersi e a denunciare il furto sono stati gli addetti delle segreteria nel momento in cui hanno aperto i locali per prendere servizio. Ricordiamo infatti che le lezioni sono sospese, ma le scuole sono aperte anche se con operatività ridotta ai servizi essenziali che non si possono svolgere in smart working.

Sul furto indaga la Polizia di Asti che si è recata presso i locali dell’istituto, sito in località Viatosto, per eseguire i rilievi e per verificare i filmati delle telecamere di sicurezza.