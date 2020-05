Asti, domenica la messa celebrata dal Vescovo Prastaro trasmessa anche in TV

In attesa, come stabilito dal protocollo firmato dalla Cei con il Governo, che le celebrazioni eucaristiche ritornino da lunedì 18 maggio a una ritrovata normalità, seppure regolata da criteri di prudenza e responsabilità, la messa di domenica prossima (VI del tempo di Pasqua) celebrata del vescovo Marco Prastaro potrà essere seguita anche in tv.

Domenica 17 maggio, infatti, la celebrazione eucaristica che il vescovo celebra ormai da settimane in Cattedrale in diretta streaming sul canale YouGazzetta (https://www.youtube.com/user/YouGazzetta), verrà proposta in diretta anche da Telecupole. Un’ulteriore opportunità per vivere un importante momento di comunione con la chiesa locale non solo dai computer e dagli smartphone, ma anche dai soggiorni e dalle cucine delle nostre case.

L’appuntamento è alle 10.30 sia sul tradizionale canale YouTube YouGazzzetta che su Telecupole (canale 15 del digitale terrestre, canale 824 di Sky e canale 422 di TivùSat).