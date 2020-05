Asti, da lunedì riprende il pagamento della sosta nei parcheggi gestiti da Asp

La sosta nei parcheggi a pagamento della Zona a Traffico Moderato e dell’area dell’Ospedale Cardinal Massaia gestiti da Asp tornerà ad essere a pagamento a partire da lunedì 11 maggio.

Dalla stessa data tornerà ad essere valido il divieto di sosta in occasione del servizio notturno di lavaggio stradale.

La validità degli abbonamenti per la sosta a pagamento, mensili e annuali, con scadenza successiva al 23 marzo 2020, sarà prorogata di 49 giorni di calendario con l’esclusione degli abbonamenti annuali di tipo cartacaeo per la sosta dei residenti di Ztl, Ztm e zona ospedale.

La validità degli abbonamenti annuali di tipo cartacaeo per la sosta dei residenti di Ztl, Ztm e zona ospedale sarà prorogata di due mesi.

E’ confermata la chiusura dello sportello per gli abbonamenti parcheggi della sede Asp di corso Don Minzoni 86. Gli utenti potranno sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti utilizzando la App AstiParcheggi.

Per informazioni, tel. 0141.434711, www.asp.asti.it e App AstiParcheggi.

Nella foto, il parcheggio di via Natta