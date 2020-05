Asti, da lunedì 1 giugno nuovi orari per l’Ecocentro

Da lunedì 1 giugno l’Ecocentro di via Ceca, con ingresso per il pubblico in via del Lavoro, nell’area industriale di Asti, osserverà un nuovo orario.

Sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17, il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il sabato, esclusivamente per le utenze domestiche, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, l’Ecocentro sarà chiuso.

L’accesso alla piattaforma sarà consentito al massimo a quattro veicoli alla volta che potranno accedere alla coda, in attesa di poter entrare, fino ad un’ora prima dalla chiusura. Gli utenti dovranno indossare guanti mascherina e da ogni auto potrà scendere una sola persona. Sarà vietato l’accesso a piedi. Si dovranno in ogni caso mantenere i distanziamenti sociali rispettando la distanza di almeno un metro tra le persone.

Per informazioni, telefonare al numero 0141.434751 oppure www.asp.asti.it e app DifferenziAsti.