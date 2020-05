Asti Cuneo, sbloccati i “fondi Crosetto”: può ripartire l’iter per il terzo ponte sul Tanaro

I “fondi Crosetto”, 24 milioni e 750 mila euro destinati ad interventi di viabilità complementari all’autostrada Asti-Cuneo nel cuneese, sono stati sbloccati. Dopo il pressing congiunto di Provincia di Cuneo, Comune di Alba e gli altri comuni coinvolti, con il supporto del Senatore Marco Perosino, le risorse messe a disposizione dal 2006 con scadenza nel 2021, sono ora utilizzabili. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il contributo è vincolato alla realizzazione di quattro interventi in tre comuni:

– ad Alba il terzo ponte sul fiume Tanaro e collegamenti (12.000.000 euro);

– a Cherasco la variante all’abitato (7.549.800 euro);

– a Bra il sottopassaggio Bergoglio (3.000.000 euro) e la variante di Pollenzo (2.200.200 euro).

Il sindaco di Alba, Carlo Bo: “Abbiamo recuperato 12 milioni di euro che la città ha rischiato di perdere definitivamente per un’opera attesa da decenni e ritenuta da tutti fondamentale non solo per la viabilità albese, ma di tutto il territorio. La mancanza di infrastrutture adeguate ci ha sempre isolati e penalizzati. Da parte nostra ci siamo impegnati a reperire le risorse mancanti e, in questi mesi, ho già ricevuto il sostegno di molte importanti realtà produttive locali. Finalmente abbiamo la possibilità di concretizzare un progetto strategico rimasto troppo a lungo in un cassetto”.

Il senatore Marco Perosino: “Dopo aver seguito la vicenda come delegato provinciale, ho continuato a farlo anche da Roma. Ci sono voluti quasi due anni per sbloccarla. E’ stata una procedura complessa. Temevamo che la Provincia dovesse anticipare la somma, cosa impensabile, e di perdere alcune annualità di contributo. Ora siamo arrivati a una svolta. I fondi ci sono e occorre procedere con assoluta celerità. Il progetto di Cherasco è appaltabile e gli altri tre devono ripartire quanto prima”.