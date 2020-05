Asti, continuano i cantieri in città: si lavora in Piazza Alfieri, Palazzo Mandela verso il collaudo

Sospesi dall’emergenza Covid-19, riaprono i cantieri e i lavori pubblici vanno avanti.

In piazza Alfieri, con la realizzazione delle rotonde previste davanti ai Portici Rossi e sul lato Prefettura sono ripresi gli interventi di preparazione alla nuova viabilità. Poi si procederà con il cambio della segnaletica e con altri interventi preparatori necessari per ridisegnare la circolazione sulla piazza. Gli interventi dovrebbero concludersi entro un mese.

In questi giorni, lavori anche sulla rotonda dell’Obi in corso Torino e per la sistemazione della pavimentazione, inoltre è già stato eseguito un tratto di fresatura e riasfaltatura della rotonda di piazza Torino. In corso la sistemazione dell’asfalto su diverse strade cittadine, in particolare su quelle che nei mesi scorsi erano state interessate da lavori dell’Italgas.

Interventi sull’asfalto anche in strada Serra San Domenico a San Marzanotto da Villa Badoglio all’incrocio con Strada Valdonata, con divieto di sosta e chiusura al traffico fino al 4 giugno. In dirittura d’arrivo i lavori a Palazzo Mandela: il cantiere nell’ex tribunale, oggi sede di uffici comunali, si sta avviando alla conclusione e il collaudo potrebbe avvenire la prossima settimana.