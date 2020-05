Asti, chiusi fino al 15 giugno gli sportelli Asp di corso Don Minzoni

Per consentire i lavori di adeguamento, al fine di garantire il distanziamento sociale, nella sede di corso Don Minzoni 86, gli sportelli sono chiusi al pubblico fino al 15 giugno 2020.

La distribuzione di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti sarà effettuata, a partire da lunedì 25 maggio, nell’ufficio mobile collocato in prossimità della sede Asp di via delle Corse, nei pressi nell’ex Piazza d’Armi.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30; la consegna dei numeri salvacoda sarà interrotta alle 12. Gli utenti dovranno indossare guanti e mascherina e dovranno rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.

Si ricorda che la dotazione annuale gratuita per ogni famiglia residente nel comune di Asti è di 150 pezzi, cui si aggiungono 50 sacchi grandi per plastica e lattine. Per il ritiro dei sacchetti è possibile delegare un’altra persona, utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito internet www.asp.asti.it

Per le attività di sportello del servizio idrico integrato è attivo il numero 800 086190, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato, dalle 8 alle 13.

Per la segnalazione di irregolarità o interruzioni nella fornitura di acqua è attivo, 24 ore su 24, il numero 800 342433 del pronto intervento.

Per le attività di sportello del servizio trasporti e mobilità, i nuovi abbonamenti dei parcheggi ed i rinnovi si possono effettuare utilizzando la App AstiParcheggi.

Per informazioni: tel. 0141.434611 e www.asp.asti.it.