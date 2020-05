Asti, chiusi due giorni gli uffici demografici per il passaggio alla nuova linea di alimentazione

L’Amministrazione Comunale di Asti comunica che, a seguito della programmazione di un’interruzione dell’energia elettrica, necessaria e propedeutica al passaggio definitivo alla nuova linea di alimentazione di Palazzo Mandela, per le giornate di:

mercoledì 20 maggio (tutta la zona di piazza Catena quindi sia Palazzo Mandela che Ex-Annunziata che Palazzina di Via Natta)

e giovedì 21 maggio (solo Palazzo Mandela)

non sarà possibile svolgere attività lavorativa all’interno degli uffici a causa dell’assenza totale di forza motrice, illuminazione e rete informatica e di telefonia.

Per questo motivo gli uffici Demografici non svolgeranno servizio agli sportelli, se non per quanto riguarda l’ufficio decessi che svolgerà servizio presso i locali di P.za Roma n. 8 ai numeri di telefono 0141/399632 – 0141/399635.

L’accesso del pubblico all’ufficio sarà consentito solo per le denunce di decessi in abitazione o in case di riposo, per i decessi in struttura ospedaliera si procederà come da iter abituale con le agenzie di onoranze funebri.

Per quanto riguarda le informazioni per le dichiarazioni di nascita si dovrà chiamare il numero 0141/399681.

Le attività riprenderanno venerdì presso gli uffici di via De Amicis n. 8

Rimane attivo il numero 0141/399399 per informazioni e le prenotazioni per i seguenti servizi: Carte d’identità, certificazioni, atti notori.

Le prenotazioni per i cambi di residenza potranno essere inviate alla mail a.poletto@comune.asti.it