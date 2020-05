Asti, Casa di Riposo: attivato un totem per controllare la temperatura corporea

Da oggi è operativo presso la Casa di Riposo Città di Asti un totem per la rilevazione della temperatura corporea.

Questo strumento permetterà la rilevazione istantanea della temperatura al personale in ingresso, ed in previsione, garantirà il controllo della temperatura corporea anche dei visitatori che speriamo, con il mese di giugno possano riprendere a visitare i propri cari e frequentare la struttura.

Questo strumento opera nel pieno rispetto della privacy, non registra le rilevazioni ma invia un alert orario sulle rilevazioni difformi dalla norma, permettendo così di evidenziare l’eventuale lavoratore che, anche a fronte della segnalazione di stop per temperatura superiore a 37,5°, abbia comunque preso servizio.

In questo giorni il clima in casa di riposo è più sereno, i dati appaiono confortanti e la situazione pare avviarsi verso una stabilizzazione epidemiologica. Proprio in queste settimane sono stati eseguiti i primi tamponi di verifica di guarigione che se confermati, potrebbero far uscire dall’isolamento e tornare alle loro camere i nostri ospiti.

Ad oggi l’ente ha investito nell’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale circa 70.000,00 € ed ha ricevuto donazioni per una cifra pari a 11.300,00 € oltre che numerose donazioni materiali (mascherine, camici, ecc).

Nell’attesa di poterlo fare personalmente la casa di riposo, i suoi ospiti ed operatori ringraziano di cuore per il sostegno ricevuto.

Ricordiamo che è sempre aperta la sottoscrizione a sostegno della Casa di Riposo per l’emergenza COVID 19 utilizzano il seguente IBAN IT 66 F 06085103160 0000 0006259 con causale di versamento “emergenza Coronavirus”.