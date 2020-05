Asti BenEssere: Un bio speciale per i più piccoli

Prosegue la rubrica quindicinale dedicata al benessere con gli interventi di professionisti del settore. Per il sesto appuntamento del 2020 ecco l’intervento della Cooperativa della Rava e della Fava.

Un bio speciale per i più piccoli

La Cooperativa Della Rava e Della Fava ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’alimentazione dei più piccoli . Negli anni è andata a selezionare i migliori produttori e i migliori prodotti per l’infanzia andando ad ampliare l’offerta per tutTe le esigenze ed allestendo uno spazio piccoli dedicato.

La scelta delle materie prime biologiche e/o biodinamiche ed un’attenta lavorazione che non alteri le proprietà organolettiche sono i criteri imprescindibile nelle nostre scelte dei prodotti.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’alimento ideale per il bambino dalla nascita fino almeno ai 6 mesi è il latte materno che deve essere somministrato fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l’alimentazione diversificata. Qualora l’allattamento al seno non sia possibile o sufficiente vi è la possibilità di utilizzare un latte in polvere di altissima qualità e certificato Demeter : Holle è la storica azienda biodinamica , una delle aziende più antiche in Europa per la produzione di alimenti per bambini. Nel 1933 Albert Diefenbach fondò Holle Nährmittel-AG ad Arlesheim come impresa di lavorazione. In questo modo pose la prima pietra su cui si basa la produzione di alimenti bio per bebè. Già allora i criteri fondamentali della filosofia aziendale si ispiravano ad una scienza dell’alimentazione secondo principi antroposofici e alla qualità biodinamica.

Holle inoltre produce diverse pappe per lo svezzamento : baby muesli integrale, pappa ai tre cereali, pappa di farro integrale, pappa ai fiocchi di avena. Negli ultimi anni abbiamo inoltre introdotto le pappe italiane a marchio Alce Nero come quella di riso Baldo o il semolino di grano duro.

Le farine sono macinate in modo lento mantenendo il più possibile inalterati i principi nutritivi.

Per chi vuole invece optare per una macinatura casalinga dei cereali è possibile acquistare piccole macine domestiche .

In passato offrivamo anche un servizio di macinazione cereali autogestito: se qualche genitore fosse interessato potremmo riproporlo.

La storica azienda Achillea di Paesana in provincia di Cuneo ci fornisce gli omogeneizzati di frutta con la linea Naturello : purea di frutta raccolta matura e lavorata fresca come quella di mela, pera e prugna.

Alce Nero integra l’offerta con gli omogeneizzati di verdura , di legumi e verdure ed anche di carne e pesce.

Un discorso particolare riguarda la pastina per i bambini alla quale l’azienda L’origine ha dedicato anni di lavoro per riuscire ad arrivare ad un prodotto veramente completo sotto tutti i punti di vista. La linea ‘Gli gnomi ‘ propone i cereali colorati…..di verdure, i corallini con orzo e segale, le stelline di grano duro , i filini con farina di miglio, riso e grano saraceno.

Alce Nero ha ultimamente integrato la linea baby con le stelline di farro e i corallini di semola grano Senatore Cappelli.

Un accenno va alla baby cosmesi settore in cui Weleda da molti anni offre prodotti con materie prime biodinamiche. La storica linea alla Calendula è un toccasana per tutti gli stati di irritazione ed infiammazione della pelle delicata del bimbo, una serie completa di prodotti che risponde ad ogni esigenza.

Molto spesso il cambio del pannolino viene fatto utilizzando le salviette intime umidificate , prodotto utilissimo quando si è fuori casa. Una scelta rispettosa dell’ambiente e della pelle del bambino può essere quella di utilizzare ,per il cambio pannolino, la saponetta alla Calendula della linea Weleda per lavarlo sotto l’acqua corrente del rubinetto. Si riduce di molto lo spreco di salviette e si lasci fresco e pulito il piccolo dopo il cambio.

Questo aiuta molto ad attenuare o diminuire gli stati di irritazione da pannolino.

Il contatto con il proprio piccolo è fondamentale, per aiutare i genitori in questa importante fase di conoscenza reciproca è possibile utilizzare il Baby bagnetto alla calendula , che aiuta a rilassare il bimbo e dopo l’olio alla calendula. L’olio può essere applicato attraverso il massaggio, strumento magnifico per concludere questo “rituale “ di rilassamento.

Un’ultimo accenno va fatto alla linea di assorbenza. Esistono ormai sul mercato moltissimi pannolini di diversi tipi , vorrei porre l’attenzione su quale sia la problematica principe di questi ultimi.

Da quando nasce un bimbo resta per tutto il giorno e la notte con addosso un pannolino , diventa quindi una questione di traspirazione e di materiali che lo compongono. Negli anni ci siamo indirizzati verso i prodotti della linea Moltex, pannolini con nucleo assorbente 100% senza cloro, con un buon livello di assorbenza , con pellicola protettiva completamente traspirante ed estratti di foglie di the per assorbire gli odori.

Essendo traspiranti evitano l’effetto pellicola che porta, aiutato dal calore all’aumento di infiammazione e rossore da pannolino.

Per una scelta ancor più attenta all’ambiente esistono i pannolini lavabili della linea Popolini, sono pannolini di stoffa composti da uno strato interno di cotone e uno esterno impermeabile.

Hanno le fascette di velcro regolabili per poter accompagnare il piccolo nella crescita.

Sono lavabili in lavatrice e a mano ed attualmente sono la scelta più ecologica nel mondo dell’assorbenza per i piccoli.

Cooperativa della rava e della fava

Piazza torino 14-15 www.ravafava.it

La Rubrica Asti BenEssere è a cura della Cooperativa della Rava e della Fava