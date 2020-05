Asti, aperte le iscrizioni online per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus e collettivo speciale

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 le scuole di ogni ordine e grado sono attualmente chiuse sino a data da destinarsi.

Le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, che per il prossimo anno potrà avere una differente organizzazione rispetto al passato (determinata dall’applicazione delle indicazioni e prescrizioni normative che dovranno essere adottate per la tutela della salute degli utenti) si potranno effettuare in modalità online utilizzando la procedura presente sul portale del Comune di Asti.

Tali richieste non si raccoglieranno più tramite le scuole: le famiglie interessate si dovranno pertanto attivare autonomamente effettuando le richieste di trasporto con la modalità online, eventualmente contattando telefonicamente, per informazioni, il Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti.

Pertanto le iscrizioni al “trasporto scolastico con scuolabus” ed al “trasporto scolastico collettivo speciale” per il prossimo anno scolastico 2020-2021, potranno essere effettuate dall’11 maggio al 26 giugno 2020 attraverso le nuove procedure online che permetteranno la compilazione delle domande di iscrizione utilizzando il codice SPID o accreditandosi ai servizi on line del Comune di Asti.

l’indirizzo on line è il seguente: https://net.comune.asti.it/cmsasti/servizionline/cittadini/pratiche/istanzeonline.aspx

Il servizio di trasporto scolastico con scuolabus si rivolge ai genitori di bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie, relativamente a quelle scuole il cui bacino di utenza si estende in zone frazionali e/o extraurbane. La distanza tra le abitazioni degli utenti e una scuola pubblica deve essere maggiore di 2 km. e/o devono sussistere situazioni di particolare disagio e pericolo.

Le linee sono attivate tenendo conto del numero degli allievi della scuola primaria ed il servizio può essere esteso agli allievi della scuola dell’infanzia.

Il servizio di trasporto scolastico collettivo speciale si rivolge ad allievi diversamente abili fisici, psichici e/o sensoriali, certificati, frequentanti scuole statali e paritarie della Città di Asti ed impossibilitati ad utilizzare autonomamente mezzi pubblici di trasporto.

Le domande pervenute fuori termine potranno essere accolte durante l’anno scolastico in presenza di residuale disponibilità di posti sugli scuolabus e purchè non comportino variazioni dei percorsi approvati sulla base delle richieste pervenute entro il periodo convenuto (26.6.2020).

La compilazione delle richieste di trasporto è supportata da una guida descrittiva dei servizi che si intendono erogare, nella quale sono altresì indicate le modalità per presentare le domande nella modalità online.

Il Sindaco Rasero e l’Assessore Pietragalla soddisfatti per il nuovo sistema di iscrizione, più agevole e veloce, commentano positivamente l’introduzione di questa nuova modalità che viene incontro all’utenza e alla necessità di rendere più veloci ed efficienti le procedure.

Questa nuova modalità di iscrizione online, sottolinea l’Assessore Pietragalla, era una novità che si voleva inserire nei prossimi mesi ed è stata anticipata per venire incontro alle famiglie e favorire il distanziamento sociale in questo periodo di emergenza sanitaria.

Per informazioni sui trasporti scolastici del Comune di Asti:

Servizio Istruzione e Servizi Educativi tel. 0141 – 399 517, dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00