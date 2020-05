Asti, alla Caffetteria Al Conte Verde si riparte con il caffè take away in piena sicurezza

4 maggio. Si riparte, nei tanti limiti fissati dal DPCM del 26 aprile.

E’ cosa ha fatto anche Paola Bertone, titolare della Caffetteria Al Conte Verde, di via Conte Verde 80, di Asti, adeguandosi alla possibilità di fornire il servizio in modalità take away.

Una modalità che permette sì di riaprire i battenti ma che impone una lunga serie di complicazioni a tutela della salute di tutti. Come il fatto che il take away debba avvenire su prenotazione, per evitare assembramenti.

E’ infatti necessario prenotare anticipatamente il caffè telefonando, mandando un whatsapp o un audio al numero della Caffetteria, il 3470794878: sarà lo staff a dare l’ok sull’ora proposta o dare indicazioni in caso per evitare che troppi clienti si presentino alla stessa ora.

Il primo caffè della Fase 2 è stato servito all’Assessore Mario Bovino, nella foto (che si è tolto la mascherina solo per la foto, ndr). Ma sul primo giorno di Paola Bertone è scattata una querelle: guanti si o guanti no?

Infatti, alcuni hanno notato che lo staff non utilizza i guanti ma è Paola stessa che ci tiene a spiegare che questa è una scelta ad assoluta tutela del cliente: “Durante i corsi che facciamo all’Asl, in generale, anche per la celiachia, ad esempio, ci hanno spiegato che talvolta con l’uso del guanto, si possa fare meno attenzione e magari possa capitare che si tocchino i soldi e poi altre cose vanificando l’obiettivo dell’utilizzo del guanto stesso. E’ necessario lavarsi bene le mani con acqua e sapone o usare gel disinfettanti, cosa che noi facciamo dopo aver servito ogni cliente e dopo ogni volta che tocchiamo i soldi. Inoltre, il disinfettante è per uso personale non solo per noi ma è anche a disposizione dei clienti.”

Paola vuole dunque fugare ogni dubbio sulla sua scelta, che va a tutela della salute di tutti ed anche dell’ambiente. “L’abuso di guanti è anche dannoso per l’ambiente, come si può notare da quanti se ne vedono buttati in ogni dove ad Asti”.

L’invito di Paola è dunque ad andare a verificare con i propri occhi come alla Caffetteria Al Conte Verde si può gustare un buon caffè in sicurezza. Provare per credere!