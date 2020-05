Asti, al via le domande per la richiesta dei buoni libro degli EBT terziario e turismo

Anche quest’anno, per il tredicesimo anno consecutivo, le famiglie degli studenti astigiani potranno contare su un aiuto in più: l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario di Asti e l’Ente Bilaterale Territoriale del turismo di Asti promuovono l’attribuzione di Buoni libro per l’anno scolastico 2020-2021.

L’iniziativa nasce nel 2008 dalla collaborazione tra l’Ascom Confcommercio per la parte datoriale e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil in rappresentanza dei lavoratori dei settori terziario e turismo.

Il presidente dell’EBT Terziario Asti Enrico Fenoglio, e il presidente dell’EBT Turismo Asti Stefano Calella, in merito congiuntamente dichiarano: “L’attribuzione di buoni libro, che si ripete ormai da diversi anni, è un’iniziativa voluta e condivisa dalle parti sociali costituenti gli Enti Bilaterali Terziario e Turismo; uno stanziamento importante sia per l’impegno economico (si tratta in totale di 27.500 euro all’anno), sia perché le finalità sono chiaramente sociali, in un periodo come quello attuale che risulta essere difficile e delicato, contribuendo in modo significativo all’integrazione del reddito per oltre 100 famiglie di Asti e Provincia. Ci preme, inoltre, sottolineare che, nel corso di questi anni, sono stati erogati per tale finalità poco meno di 200.000,00 euro.

Potranno usufruire dei buoni – hanno precisato ancora Fenoglio e Calella – gli studenti della scuola media inferiore, quelli delle medie superiore, gli universitari e anche gli studenti lavoratori, facenti parte di famiglie appartenenti ai settori commercio e turismo. Gli Enti Bilaterali di Asti stanno elaborando in questi giorni iniziative rivolte a fornire un aiuto concreto alle imprese ed ai dipendenti dei settori terziario e turismo particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria: nelle prossime settimane si illustreranno i dettagli e le caratteristiche di tali progetti”.

All’attribuzione di buoni libro sono ammessi a partecipare i figli dei dipendenti del settore terziario (commercio, servizi ecc.) e del settore turismo ed i figli dei datori di lavoro iscritti all’EBT della Provincia di Asti, nonché i lavoratori dipendenti studenti.

Per favorire gli esercizi commerciali del nostro territorio, i buoni che verranno erogati per un totale di 27.500,00 euro, saranno utilizzabili presso le cartolibrerie di Asti e Provincia già convenzionate con l’Ente o che intendono convenzionarsi entro il prossimo 31 luglio 2020.

La modulistica ed altre informazioni potranno essere reperite sul sito dell’Ente: www.ebtasti.it

Buoni_libro_2020_21