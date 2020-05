Asp amplia gli orari di apertura e potenzia il servizio dell’Ecocentro di Asti

Considerata l’eccezionale affluenza dopo la riapertura, l’Ecocentro di via Ceca, con ingresso per il pubblico in via del Lavoro, nell’area industriale di Asti, amplierà per alcuni giorni l’orario di apertura e potenzierà il servizio.

Martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio l’Ecocentro sarà aperto, con orario continuato, dalle ore 8,30 alle ore 17,30. Venerdì 29 e sabato 30 maggio aprirà dalle ore 8,30 alle ore 14. Nella mattinata del sabato l’accesso è riservato alle utenze domestiche.

Gli utenti potranno accedere alla coda, in attesa di poter entrare, fino ad un’ora prima dalla chiusura e l’accesso è stato ampliato da due a quattro veicoli contemporaneamente.

Gli utenti devono indossare guanti mascherina e da ogni auto può scendere una sola persona. E’ vietato l’accesso a piedi ed è necessario mantenere i distanziamenti sociali rispettando la distanza di almeno un metro tra le persone.