“Artisti per Asti”: una mostra virtuale con le opere donate per sostenere l’Ospedale di Asti

Molti artisti astigiani, compresa l’ideatrice del progetto Luisella Bozzi Torta, hanno donato le loro opere per una vendita benefica a favore dell’Ospedale di Asti in segno di gratitudine verso tutto il Personale sanitario per l’impegno profuso in tempo di virus.

Il volontario di Millegocce, Paolo Rosso, ha allestito una MOSTRA VIRTUALE con esposizione di tutte le opere donate da circa 20 artisti.

Chi fosse intenzionato a partecipare a questa iniziativa benefica deve solo andare sul sito: https://paoloconsulenze.wixsite.com/millegocce dove troverà specificati i titoli, le tecniche, le misure e il prezzo minimo di acquisto di ogni opera. L’intero ricavato senza nessuna deduzione sarà versato sul conto Tesoreria dell’Ospedale Cardinal Massaia, un’occasione imperdibile per coniugare Arte e Solidarietà.

Info 333 6736534 –3491637837 cascalaterra@libero.it