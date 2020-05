Approvate le modifiche allo Statuto Comunale in materia di Pari Opportunià

Nella seduta del 14 Maggio 2020, Il Consiglio Comunale di Asti ha approvato all’unanimità le importanti e dovute modifiche allo Statuto Comunale in adeguamento alle vigenti disposizioni di cui alla Legge 215/2012 e alla Legge 56/2014 in materia di Pari Opportunità e di riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi degli Enti locali.

L’Assessora Comunale alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla, che ha illustrato la relativa proposta di deliberazione in Consiglio Comunale, nel sottolineare come sia importante, incisivo e dirimente aver affermato nello Statuto Comunale l’obbligo di garantire pari opportunità per le donne e per gli uomini, nonché l’obbligo di garantire e di assicurare la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti secondo le vigenti disposizioni, ringrazia il Consiglio Comunale, la Commissione Comunale alle Pari Opportunità per il lavoro svolto, come dalla documentazione agli atti del Consiglio Comunale, e Giovanna Cristina Gado, componente della stessa Commissione, per la fondamentale azione di impulso ed il supporto tecnico-giuridico in merito.

Per la Presidente della Commissione Comunale alle Pari Opportunità, Nadia Miletto, si tratta di un importante adempimento comunale finalizzato a garantire la parità di genere a livello istituzionale che gratifica il lavoro svolto dalla Commissione Pari Opportunità e dalla dott.ssa Giovanna Cristina Gado.

Il Sindaco Maurizio Rasero nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del nuovo statuto, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto ribadendo che le Pari Opportunità rappresentano un principio giuridico a cui tutti noi dobbiamo attenerci.