Antenne Iliad ad Asti: i residenti di via Pietro Micca procedono per vie legali, nuova installazione in zona Fortino

A pochi giorni dall’installazione di un’antenna Iliad per la telefonia mobile Iliad in via Pietro Micca e le polemiche che ne sono seguite (leggi QUI), è pronto un altro cantiere in zona Fortino, nei pressi della Cassa edile.

La nuova stazione radio base sorgerà in via Baussano, lato giardini pubblici, su suolo di proprietà comunale. Secondo quanto riportato nella “notifica preliminare di cantiere” il lavoro ha ricevuto il parere favorevole dell’Arpa.

Intanto i residenti del Condominio Belvedere di via Pietro Micca 3 (distante appena 8 metri dall’antenna) dopo le polemiche dei giorni scorsi e l’invito al sindaco di andare a vedere di persona l’installazione, preoccupati per la propria salute e per l’impatto estetico, sono passati per vie legali.

Si sono infatti rivolti all’avvocato Lucas Barbesino per presentare un esposto indirizzato a Iiad Italia Spa, Comune di Asti, Arpa Asti, Asl Asti, Procura della Repubblica e Ministero dell’Ambiente. Nel documento si chiede in modo particolare di avere copia di tutta la documentazione tecnica, dei progetti e delle autorizzazioni edilizie per verificare la regolarità ed idoneità dell’intervento.

Il timore dei condomini è che non siano stati valutati l’impatto ambientale e di inquinamento elettromagnetico, essendo presenti in zona già altri ripetitori, anche se meno impattanti visivamente.

L’avvocato a nome dei residenti chiede anche un sopralluogo congiunto alle autorità ed agli enti.

La nuova installazione in zona Fortino provocherà lo stesso malcontento? Si tratta di una zona residenziale meno popolosa rispetto a via Pietro Micca, in cui è presente più verde, ma a pochi metri di distanza si trova un asilo nido.