Anche in Piemonte da lunedì luce verde per parrucchieri, bar e ristoranti?

Anche in Piemonte lunedì 18 maggio potrebbe riaprire tutto. Oltre al commercio al dettaglio, infatti, ci sarebbe il via libera anche per estetisti, parrucchieri, servizi alla persona, bar e ristoranti. Una decisione, questa, che sarebbe maturata nelle ultime ore dalla Giunta Cirio quando anche la regione Lombardia, dove l’epidemia ha colpito più forte, avrebbe dato l’ok per tutte le attività commerciali in regola con le linee guida Inail.

Un ulteriore ritardo del Piemonte, infatti, metterebbe la nostra regione come fanalino di coda tra quelle italiane. A sostenere l’orientamento della Giunta Regionale, inoltre i dati confortanti arrivati dagli ultimi bollettini e dall’indice di contagio che in Piemonte si è abbassato a 0,5, molto meglio di quello di tante altre regioni italiane.

La decisione non è stata ancora presa, ma valutati gli ultimi dati, la Regione potrebbe non mettere limiti di codici ATECO ma solamente il rispetto dei requisiti previsti dell’Inail, permettendo così ai locali già in regola di ripartire il prima possibile.