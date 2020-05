Anche ad Asti è possibile effettuare il test sierologico autorizzato dalla Regione

Ieri abbiamo pubblicato l’articolo con l’aggiornamento dell’elenco dei laboratori di analisi privati autorizzati dalla Regione al servizio dell’attività, dove è possibile rivolgersi per effettuare anche i test sierologici (clicca QUI per leggere l’articolo).

Consultando l’elenco molti lettori hanno constatato l’assenza di laboratori autorizzati nella provincia di Asti, e si sono rivolti a noi chiedendo a chi rivolgersi per poter effettuare i test.

Considerato che nell’elenco dei laboratori autorizzato risulta esserci anche quello del C.D.C. di Torino, abbiamo contattato l’azienda che ci ha confermato che “A partire da lunedì 11 maggio il Gruppo CDC esegue i Test Sierologici per COVID19 SARS-COV-2 ANTICORPI IGG ed ANTICORPI IGM con metodo CLIA (chemiluminescenza) su siero.

La prenotazione sarà effettuabile accedendo al Sito www.gruppocdc.it nella Sezione PRENOTAZIONI. Non è necessaria impegnativa del medico curante e si può eseguire presso tutte le Sedi CDC del Piemonte. In accettazione saranno richiesti nominativo, telefono e mail del Medico Curante che sarà contattato direttamente dal Laboratorio CDC in caso di positività per permettere la gestione immediata del Paziente positivo. Vi ricordiamo che in questo momento il tampone è eseguibile esclusivamente per i pazienti gestiti dall’Unità di Crisi o nell’ambito di prevenzione lavorativa o sanitaria”.

Quindi anche presso il C.D.C. di Asti è possibile effettuare il test sierologico, seguendo le modalità di prenotazioni sopra elencate.

Il Laboratorio Analisi Cliniche del Gruppo CDC di Torino, Via San Remo 3 bis:

– è autorizzato dalla Regione Piemonte con DGR 251-17613 del 03/08/1992 e Det. 216 del 07/04/2015 come Laboratorio Generale di Base con Settori Specializzati: Chimica Clinica Tossicologica, Citoistopatologia, Ematologia, Genetica Medica, Microbiologia e Sieroimmunologia;

– è accreditato dalla Regione Piemonte DGR n. 23-3040 del 14 marzo 2016;

– è certificato ISO 9001:2015;

– è stato accreditato il 27/3/2020 per l’esecuzione della ricerca del SARSCOV-2 in rRT-PCR ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 9774 del 20/3/2020

– svolge regolarmente il Controllo di Qualità Esterno (VEQ) ed il Controllo di Qualità Interno (CQI).