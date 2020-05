Altromercato celebra con #PlanetFairTrade la Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale

Altromercato, la principale organizzazione italiana di Commercio Equo e Solidale e una delle maggiori al mondo, celebra sabato 9 maggio assieme ad Equo Garantito – Associazione Italiana del Commercio Equo e Solidale – la Giornata Mondiale del Commercio Equo invitando a condividere sui social la propria storia #PlanetFairTrade”.

Altromercato vuole festeggiare la Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale 2020, nonostante il difficile contesto causato dalla pandemia da COVID – 19. Anzi, questa pandemia offre l’occasione di ripensare l’economia globale che ha messo in ginocchio le persone e l’ambiente portando l’umanità verso una crisi climatica i cui effetti sono davanti agli occhi di tutti.

Per questo Altromercato ha deciso di aderire alla campagna #PlanetFairTrade – Enterprises for the new economy, promossa da WFTO. Planet Fair Trade è la visione di un mondo migliore. Un mondo popolato dalle organizzazioni del Commercio Equo e Solidale, la cui missione è da sempre mettere al primo posto nel commercio le persone e il pianeta anziché il profitto.

L’obiettivo è dimostrare che un’economia basata sul benessere delle persone e dell’ambiente è possibile. Un mondo in cui nessuno viene lasciato indietro. Quella che proponiamo è una storia di speranza e di futuro perché grazie al Commercio Equo e Solidale anche i produttori marginalizzati del Sud e del Nord del mondo possono costruirsi un futuro migliore per sé e per i propri figli.

In realtà si tratta di un futuro migliore per tutti perché le organizzazioni di Planet Fair Trade si occupano di Commercio Equo e Solidale, di economia circolare, riciclo e upcycling, agricoltura biologica e rispettosa della biodiversità, artigianato e metodi produttivi tradizionali a basso impatto ambientale, attraverso strutture democratiche e che mettono sempre al centro la persona.

Organizzazioni che non sfruttano ne inquinano foreste, laghi, fiumi, suoli, oceani e aria per massimizzare i loro profitti. Oggi tutto questo è più che mai importante, perché non possiamo più rischiare di avere un mondo che non sia sostenibile per l’ambiente e per le persone.

Il 9 maggio e per tutto il mese sarà possibile condividere attraverso i canali social i progetti di Commercio Equo e Solidale e i prodotti preferiti con l’hastag #PlanetFairTrade per far conoscere e crescere un altro mondo e farlo diventare la casa di tutti.