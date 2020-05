All’Artom di Asti due settimane di lezioni a distanza su educazione civica e cittadinanza attiva per l’Esame di Stato

Ai sensi della bozza dell’ordinanza ministeriale relativa all’ Esame di Stato 2020, nell’articolo 17 che disciplina le modalità di svolgimento del colloquio orale è previsto” l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione”. E’ l’Itis Artom si è subito organizzato a riguardo, come spiega il Dirigente Scolastico, Prof. Franco Calcagno.

“E’ ancora una bozza e si attende l’emanazione ufficiale ma, poiché manca ormai poco più di un mese all’inizio dello svolgimento dei colloqui, non vogliamo che i nostri ragazzi si trovino ad affrontare tale argomenti all’ultimo minuto. A tal fine abbiamo opportuno proseguire il percorso attivato durante l’anno scolastico con alcune proposte di DAD specifiche, che possano fornire i fondamenti, indicazioni e spunti di riflessione su educazione civica ma anche sui temi di attualità, per poter preparare in maniera adeguata anche questa parte del colloquio”.

Saranno coinvolti amministratori locali, professionisti di vari settori e docenti universitari per undici lezioni suddivise in due settimane, dal 18 al 30 maggio.

“Abbiamo chiesto e prontamente ottenuto la disponibilità di professionisti ed autorità per offrire alle studentesse e agli studenti di quinta, una prospettiva diversa da quella che hanno seguito, in classe prima e a distanza dopo, con i docenti di classe. Nel nostro istituto le discipline giuridiche ed economiche si svolgono nel biennio; era dunque necessario un ripasso collegandole anche alla situazione attuale, che offre molti spunti interdisciplinari e riflessioni su come la nostra Costituzione abbia previsto deroghe in casi emergenziali, proprio come quello che stiamo vivendo.”

Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Cerrato Chiara, trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di “…traghettare i ragazzi, candidati all’esame, attraverso un periodo fra i peggiori che loro hanno dovuto affrontare…..”

Questo il calendario delle lezioni on line:

Lunedì 18 maggio ore 16 -17, Dott. Paolo Lanfranco, Presidente Provincia di Asti, “ Il decentramento amministrativo e il fondamentale ruolo degli Enti Locali. Compiti della Provincia”

Martedì 19 maggio ore 16- 17, Dott. Maurizio Rasero, Sindaco del Comune di Asti; “Il decentramento amministrativo: il ruolo fondamentale del Comune e dei suoi organi. L’emergenza Covid e la sinergia con le forze del Territorio”

Mercoledì 20 maggio Ore 16 – 17, Prof.ssa Elena Ferrara, promotrice Legge 71/2017(cyberbullismo), “Diritti e doveri di cittadinanza in rete “

Giovedì 21 maggio ore 16 -17, P.I.Sig. Fabio Bosticco, imprenditore, ex allievo Artom, “Sicurezza in azienda al tempo del Covid”

Venerdì 22 maggio ore 16- 17, Tenente Colonnello Biagio Fabrizio Carillo, Comandante NAS Asti, Alessandria e Cuneo,“Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione italiana e al tempo dell’emergenza Covid”

Lunedì 25 maggio ore 15 -16, Dott. Claudio Nuti , Presidente Sez Piemontese Società Italiana di medicina generale, ” Verità e Fake su Covid”

Martedì 26 maggio ore 15- 16, Prof.ssa Debora Fino, Docente presso Politecnico di Torino Dip. Scienza applicata e tecnologia, “L’Economy Green per uno sviluppo sostenibile”

Mercoledì 27 maggio, ore 16- 17, Dott.ssa Pescitelli Claudia, Incubatore dell’Impresa UNI Torino, “ Il lavoro e i giovani, istruzioni per l’uso”

Giovedì 28 maggio ore 16-17, Prof. Roberto Trinchero, Uni TO, Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione,“Guerra cognitiva: consapevolezza e prevenzione”

Venerdì 29 maggio, ore 15-16, Prof. Enzo Pace, Imprenditore, Docente presso Università La Cattolica MI di Elementi di economia internazionale, “Glossario economico per capire meglio l’attualità”

Sabato 30 maggio, ore 10,30 – 11,30 ,Dott. Giuseppe Ferrero, Presidente del Banco Alimentare,” Il Welfare e il volontariato nel dopo Virus, criticità economiche e sociali”

“In conclusione ci sentiamo di dire un sentito grazie,– conclude Calcagno, – ai nostri esperti ed amministratori che, pur avendo innumerevoli impegni lavorativi e di particolare attenzione per la situazione in essere, hanno trovato il tempo per un loro importante contributo al mondo della Scuola, conferma che la sinergia e la collaborazione nel nostro territorio sono un modello vincente e da seguire.”