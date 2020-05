Alla XVIII edizione de “Il Gigante delle Langhe” premiati anche alcuni giovanissimi studenti astigiani

La cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Gigante delle Langhe è andata in scena, o meglio, on line,oggi giovedì 28 maggio con un set multiplo allestito nei domicili dei diversi protagonisti e coordinato dalla regia di Enrico Turinetto.

A presentare la premiazione, Francesco Langella, presidente della Giuria tecnica fin dalla prima edizione del premio letterario e Donatella Murtas curatrice del Premio e co-fondatrice della manifestazione insieme a Valeria Pelle.

La cerimonia online è stata impreziosita dalle bellissime illustrazioni in movimento realizzate su misura per l’occasione da Vittoria Facchini, l’illustratrice vincitrice del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione di questa XVIII edizione.

Vittoria Facchini, le cui illustrazioni per il libro Fu stella (Lapis Edizioni, testi di Matteo Corradini) sono state apprezzate all’unanimità dalla Giuria Tecnica del Premio, prima di ricevere il Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione ha oggi parlato del suo essere illustratrice, della nascita della sua passione, dei suoi maestri e del suo percorso professionale, per poi concludere su come è nato il libro Fu stella, le tecniche utilizzate, le scelte progettuali fatte per raccontare una storia importante.

La seconda sezione del Premio ‘il racconto dei ragazzi’ (il tema proposto quest’anno rendeva omaggio all’UNESCO e a L’arte della costruzione in pietra a secco: conoscenze e tecniche) ha visto assegnare dalla Giuria Tecnica il terzo posto a Il Ponte dell’amicizia, di Riccardo, Emma, Emanuele, Ludovico, Eleonora, Danilo, Kevin, Greta, Aurora e Mirco della classe III Scuola Primaria Giuseppe Tosa di Cossano Belbo, il secondo posto a La ragazza speciale scritto da Davide e Andrea, classe III Scuola Primaria di Monastero Bormida, con menzione speciale della Scuola Alta Langa della pietra a secco e il 1° posto a Il compleanno del principino, frutto dell’estro di Marta, Alan, Andrea, Giacomo, Stefan e Amelie della classe II Scuola Primaria di Monastero Bormida. Il testo è stato illustrato da Marco Martis ed è il ventunesimo della collana ‘Le nuove favole’.

Nella terza parte della Premiazione Francesco Langella, Donatella Murtas e Roberta Cenci – Segreteria del Premio – hanno dato il benvenuto e la parola agli autori finalisti della Sezione di Narrativa Giuseppe Festa ‘ Incontri ravvicinati del terzo topo’ di Giuseppe Festa (Salani Edizioni) e Nuno di niente di Roberto Morgese (Piemme Edizioni) per la fascia di età 8-10 anni, e I ribelli di giugno (Giunti Editore) di Christian Antonini e Vivavoce di Antonio Ferrara (Einaudi Ragazzi) per la fascia di età 11-14 anni.

Interviste agli autori, domande (tra cui alcune selezionate tra le tante arrivate dai ragazzi) racconti sulla scrittura e sull’illustrazione hanno creato un’atmosfera calda e di grande emotività che ha definito il contesto perfetto per annunciare i vincitori assoluti della XVIII edizione della Sezione di Narrativa, Premio Eugenio Pintore votati dalla Giuria dei Ragazzi: Roberto Morgese (8-10 anni) e Antonio Ferrara (11-14 anni).

Il Sindaco di Cortemilia e Presidente dell’Unione Montana Alta Langa Roberto Bodrito a conclusione della Cerimonia di Premiazione ha sottolineato come ‘il Premio, i progetti culturali contribuiranno sempre di più alla valorizzazione del territorio cortemiliese e dell’Alta Langa’. A questa affermazione si unisce anche il coordinamento del Premio che commenta: “È stata un’edizione davvero singolare che ci ha spronato a reinventarci, ad immaginare nuove modalità di coinvolgimento del nostro pubblico, a puntare sulla creatività, sulla professionalità e sulle persone”.