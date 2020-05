Alla scoperta dei migliori vini delle langhe: tra visite in cantina ed enoteche online

La bellezza paesaggistica delle colline delle Langhe e l’incredibile qualità dei vini che qui nascono sono valse a questo territorio il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità UNESCO e fama mondiale. Oggigiorno, grazie alle enoteche online specializzate nella vendita di vini come Barolo e Barbaresco, è possibile portarsi a casa un pezzetto di questo meraviglioso territorio con pochi semplici clic.

La zona vinicola delle Langhe corrisponde ad un territorio collinare lungo circa 40 km che si trova a cavallo tra le province di Cuneo ed Asti, è percorso da nord a sud dal fiume Tanaro ed ha il proprio cuore nella città di Alba. A nord-ovest e nord-est si trovano rispettivamente altre due importantissime regioni vinicole del Piemonte, ovvero Roero e Monferrato.

Il successo dei vini delle Langhe, Barolo e Barbaresco in primis, è un evento piuttosto recente, che corrisponde agli ultimi decenni, e si basa per contrapposizione su un vitigno molto antico, il Nebbiolo, uva autoctona piemontese a bacca nera che matura molti tardi e viene dunque vendemmiata a fine ottobre, quando le colline delle Langhe vengono avvolte dalla nebbia e si crea così un’atmosfera unica. La vinificazione in purezza del vitigno Nebbiolo regala vini austeri, eleganti, raffinatissimi, che sono oggi considerati tra i migliori al mondo.

Oltre a Barolo e Barbaresco, dalle Langhe provengono molti altri vini rossi piemontesi di altissimo livello come il Langhe Nebbiolo, il Dolcetto d’Alba, prodotto dall’omonimo vitigno e per tradizione il vino da pasto più diffuso nella zona, ed il Barbera d’Alba, elaborato con uva Barbera, la più coltivata in Piemonte. Il successo di questi vini ha portato i viticoltori locali ad ampliare la propria produzione e ad aggiungere alla loro offerta anche etichette figlie di uve a bacca bianca, come Arneis, Moscato e spumanti metodo classico prodotti con uve Chardonnay.

I numeri del mercato confermano l’importanza cruciale che questa regione ricopre all’interno del settore vitivinicolo del Piemonte ed italiano in generale. Nel 2019 qui sono stati imbottigliati in totale 55,4 milioni di vini (+4%), con Barolo e Barbaresco a guidare il gruppo con 12,5 e 4,2 milioni di bottiglie rispettivamente. Il 40% dei vini esportati sono poi diretti al mercato statunitense, che ha fatto segnare un vero e proprio boom nella domanda negli ultimi anni.

Gli splendidi borghi di Grinzane Cavour, Barolo, Barbaresco e Serralunga d’Alba sono il cuore di un fiorente turismo enogastronomico. Visitatori da tutto il mondo accorrono in quest’angolo di Italia per percorrere le strade del vino ed ammirare gli splendidi paesaggi in cui colline ricoperte di filari di vigne si alternano a castelli medievali e dove le cantine offrono percorsi di degustazione e visite guidate per andare alla scoperta dei fiori all’occhiello dell’enologia nostrana.

A promuovere la diffusione dei vini delle Langhe ci pensa il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che riunisce oltre 500 cantine sulle 4 DOCG (Barolo, Barbaresco, Dogliani e Diano d’Alba) e sulle 6 DOC (Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Verduno, Langhe ed Alba). Tra le cantine più rinomate troviamo, giusto per fare qualche esempio, Bartolo Mascarello, Giuseppe Mascarello, Gaja, Ferdinando Principiano, Roagna e Bruno Giacosa ma vale la pena di andare alla scoperta delle tante aziende agricole minori però capaci di regalare veri e propri gioielli.

Enoteche online specializzate nella vendita di vini delle Langhe permettono di andare alla scoperta del Barbaresco e del Barolo in tutte le loro sfaccettature, grazie all'ampia gamma di etichette provenienti da diverse aziende agricole, tutte di altissima qualità.

Secondo i dati di Casaleggio Associati nel 2017 il giro d’affari per l’e-commerce di vino e superalcolici in Itali è stato di circa 200 milioni di euro, mentre la crescita annuale è stimata in 25-30%. Le etichette più vendute online sono quelle che appartengono alle fasce di prezzo medio/alta e alta, ovvero dai 15 euro in su, e coincidono dunque con la proposta delle cantine delle Langhe, con la possibilità di scovare dei gioielli nelle piccole produzioni e nelle edizioni limitate introvabili altrove.

Tra i valori aggiunti dati dalle enoteche online, oltre alla possibilità di ottenere ottimi prezzi, vi sono infatti la grandissima quantità di bottiglie tra cui poter scegliere, soprattutto se parliamo di produttori ed etichette di nicchia, ed il fatto che i vini sono accompagnati da una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche, con una scheda tecnica che comprende anche suggerimenti in quanto agli abbinamenti gastronomici.