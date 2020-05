Alla Bottega Altromercato di Asti ritorna la PrimaVERA CosmETICA

Dal 28 maggio al 14 giugno ritorna PrimaVERA CosmETICA nella Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti per promuovere la storica cosmesi vegetale e fair trade ‘NATYR’.

Il filo conduttore di questa edizione sarà ‘Il benessere torna a fiorire’ andando a presentare tutti i prodotti a base di essenze di fiori.

I fiori di amaranto messicano e passiflora peruviana coltivati dalle popolazioni indigene dell’Amazzonia e del Messico con l’obiettivo di impedire l’avanzata della deforestazione e dell’impoverimento idrico, diventando una miscela ricca di vitamine e antiossidanti che rigenarano la pelle;

La rosa di Damasco dal Libano raccolta e lavorata da cooperative di donne secondo l’antica tradizione e che i suoi petali ricchi di vitamina E e acido linoleico svolgono un’azione rigenerante e detox per la pelle;

Il fiore di ibisco che permette l’accesso idrico in una zona semi arida del Kenia e che grazie alla sua grande concentrazione di tannini lenisce la pelle e permette un’efficace azione idratante ed antiossidante;

Il fiore del tè coltivato da piccoli contadini con metodo biologico in Sri Lanka svolge un’azione sebo-regolatrice, ideale per mantenere la pelle tonica e luminosa.

Sono i fiori della biodiversità: per chi vuole provare in questo periodo è prevista una promozione speciale: 15% di sconto su due prodotti Natyr e con 30 euro di spesa in regalo l’acqua corpo rivitalizzante.

VOLANTINO 05-2020