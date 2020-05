Alba: riapre il mercato cittadino del sabato

Il 9 maggio riapre anche il mercato cittadino del sabato: potranno essere presenti i banchi alimentari e di fiori, piante e sementi in piazza Cagnasso, il Mercato della Terra in piazza Pertinace e il mercato dei produttori agricoli in piazza Prunotto.

In ogni area restano valide le regole del Piano sicurezza applicate in tutti i mercati albesi dalla riapertura martedì 28 aprile. Gli spazi, oggetto di un accurato studio sulle planimetrie e sulla dislocazione dei banchi, saranno transennati e presidiati dagli agenti della Polizia municipale, dai volontari della Protezione civile e dell’Associazione nazionale carabinieri Anc.

Ci saranno un punto di ingresso e uno di uscita. Gli accessi saranno contingentati, non potranno stazionare più di due clienti per banco e si dovrà rispettare la distanza di sicurezza di un metro. Per gli utenti è obbligatorio l’uso delle mascherine, per gli ambulanti di mascherine e guanti. Nelle aree mercatali sarà messo a disposizione anche il disinfettanti per le mani.

“Non può che far piacere a tutti il graduale ritorno alle nostre abitudini come quella del mercato – commenta il sindaco di Alba Carlo Bo -, ma questo non ci deve far abbassare il livello di attenzione. Chiediamo la massima collaborazione da parte dei cittadini e il rispetto delle regole e della distanza di sicurezza”.

In piazza Cagnasso l’accesso avverrà da piazza San Francesco e l’uscita da piazza Marconi. Gli ambulanti del Mercato della Terra in piazza Pertinace hanno deciso di alternarsi, 16 un sabato e altri 16 quello successivo. L’ingresso sarà dal lato di via Pertinace, mentre l’uscita dalla parte opposta della piazza. In piazza Prunotto, invece, l’ingresso sarà dal peso pubblico e l’uscita dal lato opposto.

L’Assessore al Commercio e alla Polizia municipale, Marco Marcarino: “Oltre alla presenza dei vigili urbani e dei volontari, ogni mercatale avrà la responsabilità della propria clientela che non potrà toccare la merce, ma dovrà aspettare il proprio turno per essere servita”.