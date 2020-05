Alba: orario invariato dal 4 al 17 maggio per il trasporto pubblico locale

Anche ad Alba, il gestore del servizio di trasporto pubblico locale Bus Company manterrà dal 4 al 17 maggio compreso gli orari rimodulati Covid-19 adottati nell’emergenza:

– dal lunedì al venerdì: verranno svolte le corse previste per il SABATO NON SCOLASTICO (sull’orario, fare riferimento al cerchio arancione e al quadrato verde nella riga recante SABATO. Le corse con il triangolo rosso non vengono svolte);

– sabato: le corse previste il sabato sono sospese fino a cessate esigenze.

Inoltre, il servizio della Linea 6 Circolare Urbana (Navetta Verde) è sospeso fino a cessate esigenze.

Si ricorda che i passeggeri devono munirsi del titolo di viaggio presso le rivendite e le biglietterie presenti a terra o tramite l’app Granda Bus, in quanto a bordo autobus non è attualmente consentita la vendita del biglietto di corsa semplice. Inoltre la salita e la discesa dovrà avvenire esclusivamente dalla porta posteriore rispettando la distanza sociale. A bordo, nel corso della settimana prossima, saranno contrassegnati i posti che non potranno essere utilizzati.

Norme di comportamento generali sui bus (come da allegato):

Mascherina: è obbligatorio l’uso della mascherina (escluso i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e, se necessario, anche i soggetti che interagiscono con loro)

Distanze: nei luoghi d’attesa, nella fase di salita e discesa e durante il trasporto medesimo è necessario mantenere la distanza di un metro. Bisogna attendere la discesa dei passeggeri prima di salire e usare solo i posti disponibili.

Guanti e igienizzazione mani: è consigliato igienizzare spesso le mani o utilizzare guanti di protezione

Nell’intento di analizzare la domanda di trasporto dei servizi di Tpl, in questo delicato momento di ripresa, Bus Company si è impegnata a monitorare quotidianamente i flussi dei passeggeri presenti a bordo al fine di rimodulare il servizio potenziando le corse con maggior carico e garantire a tutti i passeggeri un adeguato servizio di trasporto.

ATTENZIONE: stante la variabilità degli orari e della programmazione del servizio dettata dalla necessaria gestione dell’emergenza, si invita a consultare il sito www.grandabus.it per aggiornamenti in tempo reale sul servizio.