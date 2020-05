Alba: modifiche temporanee alla viabilità in piazza Sarti

A seguito dell’emergenza Covid19, per garantire la distanza di sicurezza nelle aree mercatali, è istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in piazza Sarti, il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 e in via San Pio V (3 stalli di sosta a partire da corso Europa) il venerdì dalle ore 06.00 alle ore 14.00.

E’ previsto il doppio senso di circolazione veicolare in via S. Pio V, il venerdì dalle ore 06.00 alle ore 14.00, per residenti e autorizzati.