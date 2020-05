Alba, i requisti per la candidatura alla nomina componente Consiglio generale della Fondazione Crc

Il sindaco di Alba Carlo Bo deve designare un componente del Consiglio Generale della “Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo”.

I componenti durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo.

Per candidarsi sono necessari i seguenti requisiti:

– essere residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni della zona di Alba;

– essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all’attività della Fondazione e comprovate da titoli, riconoscimenti o dall’avvenuto svolgimento di funzioni, per almeno un quinquennio, negli organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in uno o più di tali ambiti;

– aver maturato, per almeno un quinquennio, una concreta ed ampia esperienza operativa nell’ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero aver espletato funzioni, per almeno un quinquennio, negli organi esecutivi o da dirigenti presso enti pubblici o negli organi gestionali o da dirigente presso enti pubblici o negli organi gestionali o da dirigente presso enti privati;

– non aver compiuto, i 75 anni di età, al momento della designazione.

I candidati devono rientrare nell’ambito delle norme statutarie della Fondazione per i requisiti richiesti e per le cause ostative alla candidatura.

Tutti i requisiti necessari sono reperibili sul bando pubblicato sull’home page del sito www.comune.alba.cn.it.

La candidatura deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 3 giugno 2020 alla Segreteria Generale del Comune di Alba (Ufficio Contratti – Piazza Risorgimento n. 1 – 12051 Alba); attraveso PEC all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it, a mano presso l’Ufficio stesso o tramite e-mail all’indirizzo segreteriagenerale@comune.alba.cn.it.

Oggetto: “Candidatura per il Consiglio generale della Fondazione CRC”.

I candidati dovranno corredare la loro domanda, completa di generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e mail), con la seguente documentazione:

– curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in calce e dichiarato veritiero sotto la propria personale responsabilità, dal quale si evinca il possesso dei richiesti requisiti di professionalità (che devono essere cumulativamente presenti);

– titolo di studio;

– attività lavorativa svolta;

– possesso dei requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale e loro documentazione;

– certificato storico attestante la residenza da almeno tre anni in uno dei Comuni della zona di Alba;

– certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica. Qualora non fosse possibile ottenere tali certificati, a causa della chiusura degli uffici giudiziari per il protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19, utilizzare l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione;

– dichiarazione sostitutiva, secondo il facsimile allegato al bando, che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Le informazioni comunicate saranno trattate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente ai fini del procedimento di designazione.

Tutti i dettagli sul bando integrale pubblicato sul internet del Comune www.comune.alba.cn.it e all’Albo Pretorio on line dal 24/05/2020.

Per eventuali informazioni: tel. 0173 292271.