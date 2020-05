Alba: al via la seconda fase di solidarietà alimentare per le famiglie

A partire da oggi, venerdì 8 maggio 2020, si avvia la seconda fase delle misure di solidarietà alimentare predisposte dall’amministrazione comunale a sostegno dei nuclei familiari più colpiti dall’emergenza Coronavirus, con la proroga dei termini per la richiesta dei Buoni Spesa e l’avvio della misura delle Borse Alimentari, in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, la Caritas Diocesana Albese e l’Emporio della Solidarietà.

I Buoni Spesa potranno ancora essere richiesti fino alle ore 12.00 del 15 maggio

2020 dai nuclei che non hanno già presentato domanda, secondo i requisiti e le condizioni in vigore.

Saranno accolte le domande inviate in ritardo nella prima fase, quindi non è necessario inviare nuova richiesta.

La richiesta dovrà avvenire tramite l’apposito modulo di domanda disponibile sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it nella sezione “Situazione Coronavirus ad Alba”, da inviare – compilato e sottoscritto – all’indirizzo di posta certificata comune.alba@cert.legalmail.it.

Chi è impossibilitato a inviare il modulo potrà contattare gli Uffici Comunali ai numeri 0173 292243 – 0173 292247 (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30).

La misura scade alle ore 12:00 di venerdì 15 maggio 2020.

Come anticipato dall’amministrazione, le misure già adottate saranno rafforzate dall’avvio di una campagna acquisti di generi alimentari presso i mercatali di Alba, per la creazione di Borse Alimentari che verranno successivamente consegnate dall’Emporio della Solidarietà di Alba ai nuclei più bisognosi, individuati dal Comune in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e con la Caritas Diocesana albese.

I commercianti interessati ad aderire all’iniziativa dovranno impegnarsi a offrire i propri prodotti, individuati all’interno di un paniere fornito dal Comune, nel rispetto dei prezzi massimi comunicati dalla Camera di Commercio di Cuneo per il mese di Marzo e dalla federazione Italia Venditori su Aree Pubbliche, Sindacato Territoriale di Alba.

La somma complessiva prevista, di 17 mila euro, sarà distribuita con proporzionalità tra tutti coloro che aderiranno all’iniziativa.

Per partecipare alla misura occorre compilare l’apposito modulo di domanda presente sul sito www.comune.alba.cn.it nella sezione “Situazione Coronavirus ad Alba”, da inviare, compilato e sottoscritto all’indirizzo di posta certificata comune.alba@cert.legalmail.it.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 di Venerdì 15 maggio 2020.