Al via il 25° concorso di poesia “Premio Roddi”

L’ Associazione culturale “Premio Roddi” bandisce il XXV Concorso di poesia la cui giuria sarà presieduta dal prof. Giovanni Tesio.

L’Associazione ha cercato di mantenere viva la normalità nell’anormalità e di dare voce alle persone che amano scrivere poesie, la possibilità di mantenere una consuetudine per loro importante. Si sa che l’espressione scritta, al pari di altre forme d’arte contribuisce a creare serenità.

Come di consueto, il bando è gratuito e comprende essenzialmente due premi principali:

il “Premio Beccaria” per i ragazzi e il “Premio Roddi” per gli adulti che scrivono in lingua italiana o in lingua piemontese e nelle lingue minoritarie del Piemonte.

Quest’anno è incluso nel bando anche un premio specifico per i bambini della Scuola dell’Infanzia, il “Premio Gianni Rodari”.

Il termine ultimo per presentare i propri elaborati è il 4 giugno, anche per facilitare il lavoro nelle scuole.

La cerimonia di premiazione sarà domenica 30 agosto alle ore 16.30 a Roddi.

Tutti i partecipanti al concorso verranno avvisati nel caso in cui venissero apportate delle modifiche. Invitiamo a consultare il sito www premioroddi.com.