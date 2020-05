Al Negozio NaturaSì di Asti una giornata dedicata a Cereal Terra

Sabato 23 maggio presso il Naturasì di piazza Porta Torino 14 in Asti è in programma una giornata dedicata a Cereal Terra, storica azienda biologica artigianale conserviera.

La Cereal Terra, situata ai piedi dell’arco alpino, nasce infatti nel 1990 – pioniere del biologico italiano – dalla profonda convinzione che un’alimentazione corretta e sana sia il primo passo verso il miglioramento della vita. A quei tempi sulle etichette si scriveva “senza conservanti” e “senza concimi chimici di sintesi”, ma allora come oggi era ed è il frutto di una lavorazione artigianale fatta di ascolto e di esperienza e il profumo e i colori della terra, coltivata senza offenderla, lasciando che essa trasmetta ai suoi frutti tutti i segreti della sua storia.

“L’arte del conservare non è solo mettere i frutti nel vaso; insieme ai profumi e ai sapori della stagione, si conservano anche le sfumature dei ricordi e delle emozioni, perchè quando gustiamo una conserva, questa deve parlarci del suo momento di vita, risvegliando in noi attimi ormai dimenticati ma che piacevolmente affiorano alla memoria facendoci rivivere un bel momento del nostro passato. Per questi motivi Cereal Terra ha scelto di usare solo materie prime fresche e biologiche nel naturale momento del loro raccolto” spiegano dalla Cooperativa della Rava e della Fava.

La produzione artigianale propone antipasti, sughi pronti, pesto ( il basilico è prodotto nell’azienda familiare a Lavagna in Liguria), legumi lessati e condipasta vegetali.

Cereal Terra ha avuto il riconoscimento da parte della Regione Piemonte di Eccellenza Artigiana.

Una giornata per conoscere da vicino questa interessante attività produttiva ed i suoi tipici prodotti trasformati.

CEREAL TERRA 23-05-2020