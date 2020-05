“Aiutami, mantieni la distanza di sicurezza”: il video di sensibilizzazione del Centro Servizio Cani Guida Lions di Limbiate

Il Centro Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, che annovera tra i soci onorari l’astigiana Renata Sorba, presidente di APRI Asti, ha avviato una campagna mediatica per sensibilizzare al problema del distanziamento sociale dei non vedenti ed ipovedenti. Fondamentale, per aiutare queste persone a mantenere le distanze, è la collaborazione di tutti.

Ecco il video realizzato: