Adesivi per vetrine: le vetrofanie personalizzate

Strumenti promozionali molto utilizzati in ambito pubblicitario e che hanno la particolarità di essere semplici, non eccessivamente costosi, efficaci ed esteticamente gradevoli. Un modo di promuovere il proprio brand che si sposa, tra l’altro, con le esigenze attuali imposte dal distanziamento sociale.

In un contesto quale questo che stiamo attraversando diventa importante catturare l’attenzione dei potenziali consumatori anche da lontano, puntando sul primo impatto e facendo passare un messaggio promozionale per comunicare qualcosa. Le vetrofanie personalizzate riescono a racchiudere tutte queste peculiarità in quanto consentono di promuovere un brand, un prodotto o un servizio in modo immediato ed intuitivo.

Una vetrofania personalizzata è un adesivo che può essere attaccato su una vetrina di un negozio, dall’interno, per far si che chi passa sulla strada legga il messaggio che si vuole comunicare. La possibilità di personalizzare come meglio si crede, nella forma e nei colori, la vetrofania rende estremamente interessante questo strumento.

Le vetrofanie personalizzate sono assolutamente ideali per la decorazione interna di superfici piane quali vetri e plexiglass. Nel primo caso devono essere applicate nella parte interna, così da risultare visibili dal di fuori del vetro ed essere, al contempo, protette da agenti atmosferici vari, soprattutto nel caso di vetrine di negozi esposte, quindi all’aperto.

Utilità delle vetrofanie personalizzate

Come si diceva, sono strumenti semplici da applicare ma anche da rimuovere, il che rende possibile la creazione e la applicazione di vetrofanie personalizzate differenti, da cambiare anche più volte per modificare i messaggi da far passare, per promuovere di volta in volta prodotti e servizi diversi.

Quando applicati sulla superficie esterna è possibile effettuare una plastificazione della vetrofania, così da renderla maggiormente sicura e protetta. Se invece si ha necessità di un adesivo che resti a lungo è possibile attaccarlo su superfici interne, al protetto: in questo caso la vetrofania resisterà a lungo, anche diversi anni.

Oltre alle vetrine, le vetrofanie personalizzate possono essere apposte su altre superfici con l’obiettivo di comunicare un messaggio: è il caso ad esempio dei mezzi di trasporto per una comunicazione facile, rapida, intuitiva.

Uno strumento utile e con costi contenuti per attirare l’attenzione dei consumatori e far passare un messaggio; si pensi ad un negozio che deve promuovere saldi, promozioni particolari, sconti. Questi adesivi sono realizzati con materiali performanti, come i vinili adesivi polimerici, per garantire massima resistenza a sollecitazioni esterne (graffi, raggi UV, agenti atmosferici) ed elevata durata abbinate ad una resa estetica impeccabile, di alta qualità.