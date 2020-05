Asti, per la festa della mamma dolci idee da Crema & Cioccolato di Corso Casale 299

Domenica è la festa della mamma e cosa c’è di meglio che un dolce pensiero?

Anche se le limitazioni sono ancora tante per via della Fase 2, per un regalo alla mamma si può approfittare delle consegne a domicilio della gelateria caffetteria Crema & Cioccolato di Corso Casale 299, ad Asti. Lo staff è organizzato per portare a casa le loro dolci specialità, nel massimo rispetto delle misure previste per tutelare la salute di tutti: per ordinare e prenotare da Crema & Cioccolato di Corso Casale 299 si può chiamare o scrivere al 3497062441.

Noemi, Michele e Valentino sono sempre operativi, 7 giorni su 7, aperti anche in tutte le festività, dalle 8.30 alle 22.45, al sabato fino alle 23.30, disponibili per portare a casa vostra delizie da scegliere tra un’ampia gamma. Al momento dell’ordine è importante specificare la modalità di pagamento, a scelta tra contanti, con carta, oppure con Satispay, in modo che sia la consegna sia il pagamento possano essere svolti nella massima sicurezza.

Gustoso gelato, in coppette o vaschette, con una vasta gamma di gusti, ma anche frappè, fruit shake (succo di frutta con gelato), brioche gelato, lo sgroppino alcolico, ma non solo. La gelateria caffetteria Crema & Cioccolato di Corso Casale 299, ad Asti, propone anche diversi tipi di brioche dai ripieni più variegati (marmellata, crema, nocciola vegana, pistacchio, nutella, cioccolato bianco o frutti di bosco), e se non vi basta ancora c’è una variegata scelta tra crêpes e waffles, dalle tradizionali alla nutella, a cioccolato bianco, pistacchio, frutti di bosco o fragola.

Ma non finisce qui, perché comodamente a casa vostra si possono gustare anche cannoli siciliani, cassata siciliana, sfogliatina strudel, mousse al pistacchio, crostata di fragoline di bosco, babà mignon con crema alla nocciola, meringhette, conchiglie alla nutella e tortino allo yogurt alla pesca. A disposizione c’è anche una vasta scelta di bibite e di bevande calde, a partire da un buon caffè.

Con le nuove disposizioni, anche Crema e Cioccolato di Corso Casale 299 si è organizzato con il servizio take away, ma per fare una sorpresa alla mamma si può approfittare del servizio a domicilio. Oltre che direttamente per telefono al 3497062441, è anche possibile ordinare le gustose proposte di Crema e Cioccolato anche utilizzando le piattaforme di consegna a domicilio come Just Eat e Deliveroo.

C’è l’imbarazzo della scelta, dunque, non resta che chiamare per rendere un poco più dolce la quarantena grazie anche alla professionalità e disponibilità di Crema & Cioccolato.

Crema & Cioccolato

Corso Casale 299, Asti, 14100

Telefono: 3497062441

Orari

Lunedì 08:30 – 22:45

Martedì 08:30 – 22:45

Mercoledì 08:30 – 22:45

Giovedì 08:30 – 22:45

Venerdì 08:30 – 22:45

Sabato 08:30 – 23:30

Domenica 08:30 – 22:45